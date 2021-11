Florian Silbereisen: Jetzt geht es immer weiter bergab!

Knapp zwei Wochen ist es her, dass Florian Silbereisen via "Instagram" auf eine Wiederholung von seinem legendären "Schlagerboom" aufmerksam machte. So verkündete er voller Freude zu dem Schnappschuss: "Habt Ihr heute Abend Lust auf Party, Mitsingen und Mitfeiern?" Eigentlich eine schöne Idee, doch wie es scheint, zeigen sich nicht alle seine Fans davon so begeistert wie es sich Florian sicherlich erhoffte. So wettert ein genervter Fan: "Es wird leider immer schlechter auch von der Gästeliste her." Autsch! Bittere Worte, die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass er sich die Aussage nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer...