Florian Silbereisen: Knallharte Worte! So denkt er wirklich über Helenes Baby

Steckt womöglich ein heimliches Liebesglück dahinter, dass Florian Silbereisen so gelassen mit Helenes Mutterschaft umgehen kann? Auch dazu hat die Sängerin eine klare Meinung: "Er wirkt in sich ruhig, wenn man mit ihm zusammen ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Helene das von ganzem Herzen gönnt und dass die beiden eine tolle Freundschaft haben. Da bin ich mir ziemlich sicher." Klingt ganz so, als sei Flori tatsächlich über seine Ex hinweg...

Und Helene Fischer? Hat sie etwa längst ihren Thomas Seitel geheiratet? Die Sängerin meint: "Ein Trauschein ändert ja auch nichts an der Liebe. Ob mit oder ohne, ist doch egal."

