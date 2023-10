Florian Silbereisen: Krasse Beichte! Das ist seine größte Schwäche

In dem MDR-Magazin "MDR um 4" spricht Flori offen über seine Macken: "Ich hatte ja tausend Macken. Also meine Garderobe, da war früher alles ganz, ganz ordentlich. Da durfte niemand mehr irgendwas bewegen. Das konnte ich dann irgendwann nicht aufrechterhalten, weil ich selbst nicht so ordentlich bin. Jetzt liegt da alles kreuz und quer. Und deswegen konnte ich da schon so ein bisschen peu à peu ausmisten. Aber ein bisschen abergläubisch bin ich tatsächlich."

Das Abergläubisch-Sein kommt auch in seiner Vorbereitung für Shows in Form von Ritualen zum Vorschein: "Also ich muss mich immer kurz vor einer Show noch mal zurückziehen, einfach Augen zu machen und noch mal in mich gehen. Und dann kommt so diese Energie, dann steigt die Nervosität und dann kommt das Adrenalin, und dann geht es los. Das brauche ich. (…) Aber im besten Fall haut es mir so zehn Minuten mal richtig die Augen zu, und das tut mir gut. Dann klingelt der Wecker, und dann werde ich ein bisschen hübsch gemacht - das brauche ich dann auch dringend.", berichtet der Moderator.