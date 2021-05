Florian Silbereisen: Liebes-Dilemma! Er liebt sie immer noch

Wie denn auch, wenn Flori noch so sehr an der verflossenen Liebe Helene hängt? Zehn wundervolle Jahre verbrachte er mit der Schlagerkönigin. Sie lachten viel, vertrauten sich alles an und planten schon ihre Zukunft. Auch von Kindern, von kleinen "Floris", war die Rede. Über den geplatzten Traum ist er wohl nicht hinweg.

Statt hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, spricht der Moderator in Interviews noch oft wehmütig von Helene. "Ich habe auch heute noch einen sehr, sehr guten Draht zu ihr", betont er laut "Neue Post". "Ich kenne jeden Schluchzer, jeden Gluckser, den die Helene macht. Sie ist die Perfekteste." Und: "Meine Kisten stehen zum Teil noch bei Helene zu Hause."

Auch trägt er nach wie vor ein Helene-Porträt stolz auf dem Oberarm. "Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, das zu entfernen. Es weiß jeder, dass ich mit dieser Frau zehn tolle Jahre hatte", erklärt er. Wenn nicht nur sein Arm und seine Gedanken, sondern auch sein Herz noch immer Helene gehört – wie soll er es je wieder einer anderen Frau schenken?