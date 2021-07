Florian Silbereisen: Liebes-Hammer - Er hat endlich wieder Herzklopfen

Brille, eine sportliche Figur, den linken Arm mit Tätowierungen verziert: Die junge Dame, die sich da in und um Floris Haus am Mondsee in Österreich bewegt, ist so ganz anders als seine Ex Helene Fischer (36). Aber anders muss ja nicht immer gleich schlecht sein. Floris Vertrauen in die Unbekannte ist laut "Das Neue" jedenfalls sehr groß. Ganz alleine geht die junge Dame in Floris Haus auf und ab, jeden Quadratmeter der edlen Villa scheint sie zu kennen. Selbst um die Mülltonnen kümmert sie sich.

Sind mit der Unbekannten endlich wieder die großen Gefühle beim TV-Moderator eingezogen? Es wäre Florian Silbereisen zu gönnen. Fast drei Jahre nach dem Liebes-Aus mit Helene wünschen sich alle, dass er endlich wieder glücklich wird...