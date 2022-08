Florian Silbereisen nach "DSDS"-Beben: Die nächste Abfuhr für den Schlagerstar

"Würde die Show ja schon gut finden, wäre nicht praktisch alles Playback ... Warum frag ich mich? Hat ja nichts an sich, kann ich mir genau so gut die Songs auf Spotify anhören", wettert nun ein unzufriedener Fan über Floris letzten TV-Auftritt via "Social Media". Definitiv harte Worte, die so an dem Schlagerstar sicherlich nicht spurlos vorüber gehen!

Doch zum Glück ist die Mehrzahl der Fan-Kommentare dennoch positiver Natur: "Es war super gestern Abend" sowie "Das war ne mega Show". Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Flori die Negativ-Stimmen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer ...