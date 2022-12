Florian Silbereisen: Nachwuchs-Alarm! "Es ist ein Junge!"

Gemeinsam durften die beiden nämlich für die neue Folge "Das Traumschiff" (zu sehen am 26. Dezember 2022, 20.15 Uhr, ZDF) eine ganz anrührende Szene spielen: Flori als Kapitän Max Parger und Collien als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado eilen dabei einer Frau zu Hilfe, die auf einer kleinen Insel im Ozean in den Wehen liegt. Dank Florians und Colliens großartiger Unterstützung geht alles gut, das Baby erblickt putzmunter das Licht der Welt. Eine Szene, die man so schnell nicht vergessen wird! So wird es bestimmt auch Florian gehen …

Schließlich liebt der Showmaster Kinder doch über alles! "Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr behütet und in einer großen Familie mit vielen Geschwistern aufgewachsen bin", schwärmte er. Und: "Eigene Kinder sind das größte Glück."

Nun konnte der 41-Jährige einmal nachspielen, wie sich das möglicherweise anfühlen würde. Und im echten Leben, da ist es dann ja noch tausendmal schöner! Aber wann, denkt Florian, könnte es denn bei ihm so weit sein? "Die Erweiterung kommt dann, wenn der liebe Gott es will …", findet er. Natürlich muss er dafür auch noch seine Traumfrau finden. Aber der erste Vorgeschmack auf dieses Wunder macht doch Lust auf mehr!