Florian Silbereisen: Nervenzusammenbruch! Er ist am Ende seiner Kräfte

Denn dass Dieter Bohlen (68) tatsächlich noch einmal als Chefjuror zu "Deutschland sucht den Superstar" zurückkehren würde, darauf hätten auch Insider bis vor zwei Wochen keinen Cent gewettet: Doch die Sensation war schließlich perfekt, Dieter meldete sich glücklich strahlend aus dem TV-Ruhestand auf Mallorca und freute sich: "Wir werden eine Hammershow hinlegen und wieder in aller Munde sein …" Aber natürlich ohne Silbereisen, der mit seiner netten, ruhigen Art ("Toi, toi, toi") beim "DSDS"-Publikum komplett durchgeflogen war und die Quoten auf Talfahrt geschickt hatte!

Doch was passiert jetzt mit Florian? Wie geht er mit dieser Demütigung um, wer kann ihn trösten, ihn wieder aufrichten? Es gibt nur einen Menschen, der ihm jetzt helfen kann …

Denn natürlich versprach man bei RTL, gerne weiter mit ihm zusammenarbeiten zu wollen, über neue Formate nachzudenken. Doch wie es laut "Closer" heißt, hatte es zwischen den Sender-Verantwortlichen, Silbereisen und seinem Manager heftig geknallt – denn die Karriere des Schlager-Moderators ist für immer schwer beschädigt, in der Pop-Welt wird er kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Ob es wirklich eine Zukunft bei RTL gibt, gilt als völlig offen.

Doch wovon viele seiner Fans noch immer träumen, wird noch in dieser Woche Wirklichkeit – und könnte seine Rettung, seine Wiederauferstehung sein: Zurück an der Seite seiner großen Lebensliebe Helene, zur Primetime auf der Bühne im deutschen TV! Tatsächlich hatten die beiden schon verkündet, in der ARD-Sendung "Das große Schlagercomeback 2022" (23. Juli, 20.15 Uhr) wieder gemeinsam auf einer Bühne zu stehen. Ganz heimlich habe man alles vorbereitet, freute sich Florian in "Bild": "Es wird eine ganz besondere Show." Wie besonders, konnte er damals noch nicht ahnen … Denn diesmal dürfte das Aufeinandertreffen noch emotionaler werden als früher, da auch Helene weiß, was für eine schwere Zeit hinter ihrem Ex liegt: Kann die glückliche Mama ihm jetzt beistehen? Können sie die Sorgen gemeinsam weglächeln, den Applaus genießen, seine Seele heilen? Immerhin betonten beide auch nach der bitteren Trennung, dass sie sich weiterhin tief verbunden fühlen, vor allem Florian sprach immer wieder über ihre Freundschaft: "Ich war und bleibe ihr größter Fan …" Was wird ihr Freund Thomas dazu sagen, der Vater ihrer kleinen Tochter Nala, wenn sich die beiden diesmal, unter so schweren Umständen, plötzlich wieder gegenüberstehen? Werden vielleicht sogar alte Gefühle wach, wenn er ihren Rat sucht oder sich von ihr trösten lässt? Nur eins scheint sicher: Dass Florian Silbereisen, dem jahrelang alles im Leben zu gelingen schien, sich einmal Hilfe bei Helene holen muss, damit hätte wohl wirklich niemand gerechnet …