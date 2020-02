Florian Silbereisen: Pikantes Single-Leben! Insiderin packt aus

Bei verschiedenen Auftritten wurde deutlich, wie gut sich mit einer ganz bestimmten Frau versteht. Es handelt sich bei der Dame aber nicht um seine Ex-Freundin (35), sondern um Marina Marx (29). Sie ist ebenfalls Sängerin – und sieht Helene verdammt ähnlich!

Seine Neue ist sie deshalb aber noch lange nicht – eher nur ein kleiner Flirt. Denn offenbar ist das Single-Leben des Klubbb3- pikant! Der traurige, verlassene Flori gehört der Vergangenheit an!

Denn nun verrät eine Freundin Interessantes. Barbara Wussow (58), mit der er regelmäßig für das Traumschiff vor der Kamera steht, erklärt im Interview: „Mit Florian kann man bis vier Uhr nachts feiern – und er steht morgens wieder um halb neun wie eine Eins vor der Kamera.“

Florian Silbereisen lässt es krachen

Klingt ganz, als sei der Sänger in in Sachen Party ganz schön geübt. Und was macht man auf so einer Feier? Viele Bekanntschaften! Erst kürzlich verriet der Sänger sogar selbst: „Flirten ist doch etwas Wunderbares. Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen.“

Florian Silbereisen: Trennungs-Schock! Schon wieder verlassen

Oh là là! Klingt ganz, als habe er Gefallen am Single-Dasein gefunden. Der Entertainer findet es offenbar gut, ganz unverbindlich den ein oder anderen Flirt eingehen zu können. Er möchte die Zeit für sich erst einmal genießen, appeliert sogar an seine Fans: „Liebesbriefe? Nur her damit!“ Die Frau fürs Leben möchte Flori natürlich irgendwann finden. Doch wenn er weiterhin so offen durchs Leben geht, läuft sie ihm sicher bald schon über den Weg!