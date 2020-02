Florian Silbereisen: Endlich! Er hat eine neue Helene!

Kommt er jetzt endlich über seine große Liebe hinweg? Seit der Trennung von (35) zeigte sich Flori öffentlich meist als melancholischer Single. Aber vielleicht hilft ihm eine hübsche Schlager-Kollegin ja dabei, wieder fröhlich in die Zukunft zu blicken… Sie lehnt sich an seine Schulter, er nimmt sie sanft in den Arm, beide lächeln sich an – und jeder kann sehen: Zwischen (38) und Marina Marx (29) stimmt einfach die Chemie!

Kein Wunder, denn die Blondine kann nicht nur gut singen, sie sieht auch seiner Verflossenen beinahe zum Verwechseln ähnlich. Diese Ähnlichkeit wird durch die Inszenierung des Auftritts noch verstärkt. Denn das gefühlvolle Aufeinandertreffen der beiden bei „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ vor wenigen Wochen erinnerte auffallend an das tränenreiche, extrem vertraute Wiedersehen von Flori und Helene beim „Schlagerboom“ Anfang November.

Hat Florian Silbereisen eine Neue?

Als sich wieder mal zeigte, wie innig das einstige Traumpaar auch gut ein Jahr nach der Trennung noch miteinander umgeht. Doch während Helene seit Dezember 2018 offiziell megahappy mit ihrem Freund ist, galt Flori nach wie vor als Single. Könnte sich das nun ändern? Er und Marina kennen einander nämlich schon etwas länger, beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in Suhl Ende November trat sie auf, soll da sogar gemeinsam mit anderen Gästen in Florians Hotelzimmer bis in die Morgenstunden ausgelassen gefeiert haben.

„Flirten ist doch etwas Wunderbares“, verkündete Florian Silbereisen gerade erst im Interview. Und fügte vielsagend hinzu: „Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen!“ Na also, das klingt doch ganz so, als wäre der Schlager­King endlich bereit für eine neue Zweisamkeit.