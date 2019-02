Reddit this

Helene Fischer (34) ist seit über zehn Jahren sein Fels in der Brandung, sie hält bedingungslos zu Florian Silbereisen. Gerade jetzt kann der Showmaster sie mehr denn je an seiner Seite gebrauchen.

Eigentlich war es so eine schöne Nachricht: Florian Silbereisen wird der neue Traumschiff-Kapitän, eine wahnsinnige Ehre für einen Schauspieler. Und genau dort liegt der Haken. Denn Kollegen vom Fach wie Heide Keller (77, spielte über 35 Jahre die „Chefhostess Beatrice“) kritisieren den Quereinsteiger: „Mit dem Traumschiff-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft.“ Und weiter: „Ich halte die Entscheidung für eine totale Fehlbesetzung.“

Florian Silbereisen braucht Helenes Trost

Autsch, das tut weh! Auch bei Umfragen schneidet Erfolgs-Moderator Silbereisen schlecht ab: Nur 13,2 Prozent glauben laut einer aktuellen Befragung von „t-online.de“, dass er die richtige Besetzung ist.

Was sagt Flori selbst? „Etwas Besseres kann dem Traumschiff doch gar nicht passieren“, kontert der Star vielleicht etwas zu selbstbewusst. Jetzt sei die Serie wieder im Gespräch. „Ich weiß, was ich kann!“ Er gibt sich siegessicher. Wissend, dass Helene an ihn glaubt und ihn immer unterstützen wird.