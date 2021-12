Florian Silbereisen: Sein doppeltes Glück lässt ihn strahlen!

Wie nun aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird Florian Silbereisen auch dieses Jahr zu den Weihnachts- und Silvesterfeiertagen mit dem "Traumschiff" wieder auf hohe See stechen! Wie es heißt, wird der Schlagerstar mit seiner Crew die Schönheiten Schwedens und Namibia bereisen. Doch damit nicht genug! Auch mit der "Kreuzfahrt" ins Glück, wird Flori erneut über die TV-Bildschirme flimmern! Wow! Was für eine doppelte Glücksnews! Neben Namibia und Schweden wird der Sänger auf den "Glücks"-Routen die Toskana und Kreta ansteuern! Alle Kreuzfahrt-Fans haben also doppelten Grund zur Freude! Was die Zuschauer auf den Reisen wohl alles erwarten wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt, was alles so passiert.