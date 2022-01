Florian Silbereisen: So traurig sieht die Realität aus!

Wie unter seinem "Instagram"-Post zur Schlagershow deutlich wird, waren nicht alle Anhänger von Florian von dem Showformat am vergangen Wochenende begeistert. So wettern die wütenden User: "Kann man auch gut drauf verzichten... Immer und ewig die selben Interpreten" sowie "Leider immer die gleiche Sänger und Sängerinnen am Start. Wird langsam langweilig. Sorry". Autsch! Harte Worte, die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Muss sich Florian für seine Shows wohl eine neue Gästeliste einfallen lassen? Wir können definitiv gespannt sein. Bleibt jedoch zu hoffen, dass sich der Sänger die bitterbösen Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...