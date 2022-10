Florian Silbereisen: Traurige Enthüllung! Jetzt sollen es alle wissen

Flori hat Lampenfieber

"Die letzten Minuten bin ich fast in Trance. Das Lampenfieber steigt ins Unermessliche und dann möchte ich am liebsten auch gar nicht raus, ich bin extrem aufgeregt", verrät der Sänger in der MDR-Talkshow "Riverboat". Auweia!

Zum Glück weiß Flori, wie er sein Lampenfieber in den Griff bekommt! Oft schenken ihm ein Mittagsschlaf und das Vertrauen in sein Team die Kraft, die er benötigt, um auf die Bühne zu gehen. Und er hat noch einen Trick im Ärmel: "Bevor ich auf die Bühne gehe, spreche ich ein Gebet. Und dann habe ich mein Ritual. Ich bekreuzige mich und dann spucke ich noch mal auf den Boden, zweimal: Toi, toi, toi".

