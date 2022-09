Beatrice Egli & Florian Silbereisen: Bitterer Verrat! Jetzt fällt sie ihm eiskalt in den Rücken

Wie nämlich nun durch "Kimmig Entertainment" kommuniziert wird, soll Beatrice Egli am 26. November von 20:15-22:15 Uhr im SWR- und MDR-Fernsehen sowie im Schweizer SRF mit ihrer "Beatrice Egli"-Show auf Sendung gehen! Eigentlich eine schöne Nachricht! Doch Florian Silbereisen wird sich über diese Neuigkeit sicherlich gar nicht freuen! Wie es aus dem TV-Programm deutlich wird, soll nämlich auch er am 26. November mit seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter" zur gleichen Uhrzeit über die TV-Bildschirme flimmern! Autsch! Für den Moderator ein herber Schlag! Will Beatrice ihrem einstigen Freund Florian mit der gleichen Sendezeit etwa einen Strich durch die Zuschauer-Quoten machen? Schon Giovanni Zarrella sorgte in den letzten Monaten mit seiner "ZDF"-"Giovanni Zarrella"-Show für mächtig Konkurrenzdruck bei Florian! Für den Ex-Freund von Helene Fischer absolut keine schöne Zeit ...