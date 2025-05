Florian Silbereisen: Überraschende Enthüllung

Abseits der Bühne lebt Florian ganz anders, als man es bei seinen glanzvollen "Feste"-Shows vermuten würde. Er liebt es, in der Natur neue Kraft zu schöpfen – beim Golfen, Wandern oder einfach beim Durchatmen. Der perfekte Ausgleich zum Rampenlicht. Und obwohl er gern reist, etwa das bunte Treiben in Miami während eines "Traumschiff"-Drehs genießt, bleibt ein Ort für ihn unersetzlich: die Heimat. "Sobald ich in der Heimat bin, ist das Haus oft voll, so soll’s sein." Dann blüht der Entertainer in seiner Gastgeber-Rolle regelrecht auf. "Ich koche wirklich sehr gern. Meine Gäste sind meistens zufrieden."