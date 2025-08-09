Florian Silbereisen: Fiese Abfuhr! "Kapitel abgeschlossen"

Waren es letztendlich doch diese Unterschiede, die die beiden einander entfremdet haben? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Plötzlich geht Thomas Anders jedenfalls auf Distanz! "Das Kapitel mit Florian ist erfolgreich abgeschlossen", erklärte er vor Kurzem in einem Interview. "Vielleicht in ein paar Jahren wieder. Jetzt möchte ich erst einmal solo weitermachen." Eine "Traumschiff"-­Anfrage, verriet der Sänger noch, habe er auch abgelehnt. Adieu statt ahoi! Ist Thomas etwa sauer, weil Flori seinen Erzrivalen Dieter Bohlen (71) beim "Schlagerbooom Open Air" die Bühne für dessen Schlager­-Comeback geboten hatte?