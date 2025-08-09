Florian Silbereisen: Fiese Abfuhr! "Kapitel abgeschlossen"
Eigentlich gilt Florian Silbereisen als Everybody's Darling! Doch ausgerechnet ER schießt jetzt scharf gegen ihn...
Florian Silbereisen wird von den Zuschauern gefeiert.
© IMAGO / Sven Simon
Schluss, aus, vorbei! Das hätte wohl niemand gedacht: Die dicke Freundschaft zwischen Florian Silbereisen (44) und seinem Musikerkollegen Thomas Anders (62) hat offenbar ein trauriges Ende gefunden. Jedenfalls gab’s eine bittere Abfuhr für Flori, die für sich spricht…
Thomas Anders hat mit Flori abgeschlossen
Dabei hatte alles so gut angefangen. Mit dem Duett "Sie sagte doch, sie liebt mich" feierten die Stars 2018 den Auftakt ihrer Erfolgsgeschichte. Es folgten weitere Singles, etliche Auftritte und zwei Alben. Dabei schwärmten die Männer stets in den höchsten Tönen voneinander. "Wir sind wirklich grundverschiedene Typen", gab Florian einmal zu. "Aber entscheidend ist doch, dass man sieht, dass auch komplett unterschiedliche Charaktere miteinander harmonieren und gemeinsam stark sein können."
Das Traumduo ist nun Geschichte
Waren es letztendlich doch diese Unterschiede, die die beiden einander entfremdet haben? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Plötzlich geht Thomas Anders jedenfalls auf Distanz! "Das Kapitel mit Florian ist erfolgreich abgeschlossen", erklärte er vor Kurzem in einem Interview. "Vielleicht in ein paar Jahren wieder. Jetzt möchte ich erst einmal solo weitermachen." Eine "Traumschiff"-Anfrage, verriet der Sänger noch, habe er auch abgelehnt. Adieu statt ahoi! Ist Thomas etwa sauer, weil Flori seinen Erzrivalen Dieter Bohlen (71) beim "Schlagerbooom Open Air" die Bühne für dessen Schlager-Comeback geboten hatte?
Thomas jedenfalls stand mal auf der Gästeliste, dann aber nicht mehr. Ein Zufall? So oder so: Er sieht mit Florian erstmal keine gemeinsame Zukunft mehr. Das Traumduo ist wohl Geschichte!
Neue Post