Florian Silbereisen & Anna-Carina Woitschack: Gefühls-Outing! Sie kann es nicht länger verbergen

Nicht nur privat scheinen Florian und Anna-Carina voll auf einer Wellenlänge zu schwingen. Auch beruflich unterstützen sie sich gegenseitig, wo es nur geht. So auch jetzt! Via "Instagram" teilt Florian nämlich nun ein Bild, mit dem er auf die große "Schlagerstrandparty" aufmerksam macht, die er in der "ARD" im Rahmen seines 40. Geburtstages feiern möchte. Für Anna-Carina scheinbar ein wahrer Jubelgrund! So kann sie ihre Gefühle nicht länger verbregen und kommentiert zu dem Foto: "Yes"! Ebenfalls versehrt sie den Post mit klatschenden Hand-Emojis! Was für eine zuckersüße Geste, die ihre Zuneigung zu Florian Silbereisen nochmal zum Ausdruck bringt! Ob Anna-Carina und Stefan an Florians großem Abend wohl auch mit von der Partie sind? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...