Florian Silbereisen und Anna-Carina Woitschak: Gefühls-Beichte! Jetzt brechen sie ihr Schweigen

Florian hat in den letzten Tagen scheinbar alte Fotos durchgeforstet. So teilt er nun ein Bild, welches auf der "Schlagerhütten-Party" 2020 aufgenommen wurde, als ausgelassenes Feiern noch erlaubt war. Dazu kommentiert Florian: "So sah es letztes Jahr noch bei der Schlagerhütten-Party des Jahres aus!" Eine wehmütige Erinnerung, die auch Anna-Carina dazu motiviert, einen Kommentar unter Florians Post zu verfassen. So heißt es von der Beauty: "Dass waren noch Zeiten!" Scheinbar würde auch Anna-Carina gerade alles dafür geben, um mit Florian wieder so ausgelassen zu feiern. Das solche Worte auch von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich...