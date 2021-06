Florian Silbereisen & Daniela Katzenberger: Das Versteckspiel hat ein Ende

Via "Instagram" wendet sich Florian Silbereisen jetzt mit einer ganz besonderen Nachricht an seine Fans! So stimmt er sie schonmal auf die Show "Schlagercountdown" mit ihm ein, die am Samstag um 20:15 in der "ARD" ausgestrahlt wird. Für die Community von Florian ein wahrer Jubel-Grund! Kein Wunder, dass der Sänger für diese Nachricht deshalb auch mit allerhand Komplimenten überschüttet wird! Aber nicht nur die Anhänger von Florian scheinen sich für ihn zu freuen! Er bekommt ebenfalls ganz besonderen Promi-Support von Daniela Katzenberger! Unter dem Beitrag von Flori findet sich nämlich ein Like der Katze wieder! Wie schön! Daniela macht also keinen Hehl daraus, dass sie auch privat ein echter Flori-Fan ist!

Wann wir Daniela und Lucas wohl das nächste Mal in einer Show von Florian sehen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!