Florian Silbereisen & Giovanni Zarrella: Clinch hinter den Kulissen

Das ZDF will Giovanni zum Entertainer-Gesicht aufbauen. Und geht damit in direkte Konkurrenz zu Florian (ARD). Beide haben im September große Live-Shows am Start – schon jetzt ist ein erbitterter Kampf um die besten Künstler und Gäste entbrannt.

Hintergrund: Wer sich für eine Sendung verpflichtet, darf nicht in der anderen auftreten. Pech für Giovanni, denn Floris Show läuft zuerst. Das war’s dann wohl mit der viel beschworenen Freundschaft. Wie es zwischen den beiden weiter geht? Wir können gespannt sein...