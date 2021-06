Florian Silbereisen: Überraschende Beichte! Damit hat keiner gerechnet

Überraschende Beichte

"Ich mähe tatsächlich gerne Rasen. Ja, ich fühle mich danach so gut. Und ich habe dann so was . . ., ´Ich habe Feuer gemacht´ so ungefähr", schwärmt der 39-Jährige. "Weißt du, du sitzt dann dort und hast so den Rasen gemäht und du sagst: ´Ja, schön, haben wir was gemacht.´ Aber mir geht dann meistens irgendwann die Batterie aus - ich habe einen Elektrorasenmäher -, und dann schafft der immer nicht den ganzen Rasen."

Vor kurzem hat Flori bereits verraten, dass er in diesem Sommer gerne mit dem Motorrad durch Deutschland fahren würde. Wenn er also nicht gerade seinen Rasen mäht, findet man ihn also wohl bald mit seinen Kumpels an irgendeinem schönen See. Klingt nach der perfekten Auszeit!