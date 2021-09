Florian Silbereisen & Gülcan Kamps: Damit hat niemand gerechnet

Am Wochenende wendete sich Florian Silbereisen via "Instagram" an seine Fans und machte auf die große "Schlagerchallenge" am Samstagabend aufmerksam! Zu dem besonderen Ereignis lud Florian wieder jeden zu sich zu sich ein, der in der Schlagerwelt Rang und Namen hat und ließ damit definitiv alle Herzen höherschlagen! Doch nicht nur Floris Community schien sich auf der Ereignis zu freuen! Auch Gülcan Kamps ließ es sich nicht nehmen, den Post mit einem "Stern"-Emoji zu krönen! Was für eine süße Geste! Wie es scheint, schlägt auch in der Ex-"Viva"-Moderatorin ein waschechtes Schlagerherz! Ob wir Florian und Gülcan wohl irgendwann mal zusammen auf der großen Schlagerbühne sehen werden? Auszuschließen ist es scheinbar nicht...