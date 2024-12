Florian Silbereisen & Helene Fischer: Bitterer Nachgeschmack nach ihrem TV-Comeback!

Nach ihrer emotionalen Darbietung, die für stürmischen Applaus sorgte, kam es zu der seltsamen Situation: Helene Fischer vergaß, ihren Ex und Moderator Florian Silbereisen persönlich zu begrüßen. Im Anschluss an ihren Auftritt wandte sich Helene Fischer glücklich an Rolf Zuckowski und umarmte ihn. "Für mich ist heute schon Weihnachten", sagte der sichtlich gerührte Kinderlieder-Komponist. Auch seine Tochter Anuschka erhielt eine Umarmung. Während die Schlagersängerin mit Zuckowski quatschte, blieb Ex Florian Silbereisen unbeachtet daneben stehen. Mit einem unbeholfenen "Es freut mich so" versuchte er, die Situation aufzulockern. Ein gezwungener Wangenkuss folgte, was die Szene nur noch unangenehmer machte.