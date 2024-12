Helene Fischer: "Einiges in Planung" - Sie macht es offiziell!

In einem Gespräch mit Florian Silbereisen äußerte sich Helene Fischer über ihre derzeitigen Projekte. Sie kündigte an, ihr Kinderlieder-Projekt fortzusetzen. "Es ist geplant, dass es nicht bei einem Album bleibt, sondern ich möchte natürlich auch ein bisschen, mit den Kindern wachsen. Das heißt, es ist einiges in Planung". Aktuell bereite sie sich außerdem auf ihre große Tournee für 2026 vor. Konkrete Details zu neuen Schlagern konnte sie noch keine geben, erwähnte aber, dass sie bereits an neuen Liedern arbeite. Die Fans können sich 2026 also auf einiges freuen ...