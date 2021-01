Florian Silbereisen und Helene Fischer: Jaa, ihre Lieben bekommt nochmal eine Chance!

Gerade standen sie sogar gemeinsam auf der Bühne, bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder". Und welches süße Geheimnis lüftete Flori da hinter den Kulissen? "Es ist ja nicht so außergewöhnlich, dass Helene und ich uns wiedersehen. Wir sehen und hören uns privat öfters", heißt es laut "Das Neue".

Ob da auch heimlich Zukunftspläne geschmiedet werden? Mehr als wahrscheinlich! Schließlich feiert die Schlager-Queen gerade ihr großes Comeback nach der Auszeit. Und wo könnte sie das besser als bei ihrem Ex-Freund? Der moderiert 2021 nämlich etliche Schlager-Shows – und könnte Helene so sprichwörtlich die ganz große Bühne bieten. Leider wurden wegen der Corona-Pandemie die "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" am 16. Januar zwar abgesagt, diese Chance ist also leider geplatzt.