Florian Silbereisen & Helene Fischer: Liebes-Comeback auf dem "Traumschiff"

Und küssen kann der Entertainer. Das haben er und Helene mehr als einmal auf der Bühne bewiesen, als sie noch zusammen waren. Das war immer so romantisch. Einfach zum Dahinschmelzen. Mit ihrem neuen Freund Thomas Seitel (36) zeigt sich Helene nicht so offenherzig. Überhaupt, die attraktive Blondine hat sich in letzter Zeit rar gemacht. So wie Flori musste auch sie wegen Corona ihre Live-Auftritte absagen. Dafür soll sie an einem Album arbeiten. Und Flori? Er präsentiert am 5. Juni seine neue Show "Schlagerchallenge. 2021 – der ganz große Traum", bevor er wieder fürs ZDF in See sticht. Wer weiß, vielleicht hat Helene bis dahin längst bei ihm angeheuert. Er meint schon mal vielsagend: "Mal schauen, vielleicht verliebt sich der Kapitän irgendwann …!"