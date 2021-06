Florian Silbereisen & Helene Fischer: Liebes-Hammer! Er kann einfach nicht ohne sie

Eigentlich sollte die Show ein fröhlicher Rückblick auf frühere Auftritte verschiedener Musiker werden, doch von Helene gab es ganz besonders viele Ausschnitte. Und Florian wurde dabei immer sentimentaler. Vor allem, als er die Szene aus seiner "Schlagerboom"-Jubiläumsshow 2019 zeigte, in der Helene als Überraschungsgast vor ihm stand und er weinend in ihren Armen lag. "Was für ein schöner Moment. Da haben mich die Gefühle ganz schön übermannt. Ach, das war der Wahnsinn", seufzte er.

Überhaupt sprach der Moderator mit seinem Freund Christoff gefühlt nonstop über seine Ex, von der er seit über zwei Jahren getrennt ist. "Das war für mich wirklich so ein Magic Moment, ein ganz besonderer Moment", schwärmte er. "Ich kenne Helene so gut und weiß genau, wie sie tickt. Und ich wusste ja, sie hat eine Medienpause, und da kann sie normalerweise wirklich nichts und niemand davon abbringen. Und dass sie dann hier diese Überraschung, ja, für uns und für mich gemacht hat, das war schon toll." Wie sehr Florian noch immer an seiner ehemaligen Freundin hängt, wird mit jeder Silbe klar. Er gibt Helene einfach nicht auf…