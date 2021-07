Florian Silbereisen & Helene Fischer: Zuckersüße Reunion - Darauf haben ALLE so lange gewartet

Am 04. August zelebriert Florian Silbereisen seinen 40. Geburtstag. Helene zieht am 05. August nach und erreicht das 37. Lebensjahr. Für das einstige Traumpaar scheinbar Grund genug, um eine gemeinsame Geburtstagssause zu schmeißen. So wird bei einem Blick ins TV-Programm deutlich, dass Florian für den 14. August "Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag" in der "ARD" plant und dabei auch Helene hochleben lassen möchte. Nicht nur für alle Schlagerfans eine echte Sensation! Auch Florian und Helene werden bei dem Gedanken an den großen Tag sicherlich Herzklopfen bekommen. Schließlich ist es auch einer der ersten Auftritte der Schlagerqueen nach ihrer wohlverdienten Pause. Ob wir die beiden in der nächsten Zeit wohl wieder öfters zusammen sehen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...