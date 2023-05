Florian Silbereisen & Melissa Naschenweng: Es ist offiziell!

Wie Florian jetzt nämlich verkündet, wird das "Schlagerboom Open Air" am 1. Juli in Kitzbühel unter seiner Moderation stattfinden. Im Interview mit dem "ORF" verriet der 41-Jährige: "Da ist einiges los, wir werden feiern ohne Ende!" Doch damit nicht genug! Im gleichen Atemzug berichtet er, wer an dem großen Tag mit von der Partie ist! So bringen unter anderem Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Melissa Naschenweng, Howard Carpendale, Andy Borg, Mark Keller, Anastacia oder aber Pop-Duo AL Bano die Alpen zum Glühen! Vor allem die Tatsache, dass Florian die Sängerin Melissa Naschenweng begrüßen darf, wird ihn ganz besonders freuen! Schließlich betonte er in der Vergangenheit des Öfteren, dass er in der Sängerin großes Potenzial sieht!

Wer als Gast nicht live dabei sein kann, muss nicht verzweifeln. Alle TV-Zuschauer können sich den "Schlagerboom" am 1. Juli ab 20:15 Uhr in der ARD oder im ORF ansehen.

Auch interessant

Nanu! Hat Florian Silbereisen endlich wieder eine Frau an seiner Seite, die ihn glücklich macht? DAS erfahrt ihr hier im Video: