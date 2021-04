Florian Silbereisen & Victoria Swarovski: Das lief wirklich hinter den Kulissen

Die „Let’s Dance“-Siegerin von 2016 spielt eine Tanzlehrerin, die sich im Paradies verliebt. „Das war mitunter die größte Herausforderung für mich“, gibt sie zu. Verständlich, schließlich ist Victoria seit vier Jahren glücklich mit ihrem Werner verheiratet, und nun musste sie plötzlich vor laufender Kamera einem anderen Mann sehr nahe kommen … Zoff hätte es deswegen aber nicht gegeben: „Ich habe alles vorab mit meinem Mann durchgesprochen. Es ist zwar nur ein Film, aber es war mir wichtig, dass auch er ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache hat.“ Wie das Ganze letztlich rüberkommt, weiß sie selbst noch nicht, wie wir alle kriegt sie die Malediven-Episode erst am Ostersonntag um 20.15 Uhr zu sehen, ein Termin, dem sie richtig ungeduldig entgegenfiebert. „Ich werde mir den Film zusammen mit meinen Liebsten anschauen.“ Mit einem kleinen Hintergedanken: Hoffentlich gefällt ihm, was er sieht, denn Victoria hat beim Dreh das sprichwörtliche Blut geleckt …

„Ich hatte wirklich sehr großen Spaß dabei und hätte riesige Lust, noch in weitere Rollen zu schlüpfen“, verrät sie. „Ich bin gespannt, wie die Resonanz auf mein Schauspieldebüt ausfällt, und hoffe, dass auch der ein oder andere Produzent oder Regisseur zuschaut – vielleicht werde ich ja noch entdeckt!“ Sie hätte da auch schon ganz konkrete Vorstellungen: „Am liebsten würde ich als Nächstes was mit mehr Action machen. Eine Rolle als Bond-Girl fänd ich auch ganz cool. Als Prinzessin in einem Historienfilm sehe ich mich eher nicht.“

Jetzt aber mal Hand aufs Herz: Wie lief’s denn nun mit „Traumschiff“-Kapitän Silbereisen im Südsee-Paradies? Victoria gibt Entwarnung: in aller Freundschaft, mehr nicht. „Ich kannte Florian schon vorher flüchtig. In unserer Branche läuft man sich immer mal wieder über den Weg. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden.“ Abseits der Kameras turtelt sie aber doch lieber mit ihrem Ehemann – wie immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Ich bin kein Fan davon, mein Privatleben zur Schau zu stellen. Privates sollte auch weiterhin privat bleiben. Ansonsten bin ich ja sehr offen und für jeden Spaß zu haben!“ Man darf also gespannt sein auf ihren weiteren Weg – vielleicht können wir Victoria ja vielleicht irgendwann wirklich als cooles Bond-Girl bewundern …

