Florian Silbereisen: Vollkommen traumatisiert wegen Helene! Er kann nicht mehr

Er kann nicht aufhören, an Helene zu denken

Ganz im Gegenteil, kann ihr immer noch nicht verzeihen, dass sie die Beziehung nach zehn gemeinsamen Jahren beendete? So machte er eine traurige Liebes-Beichte bei „Deutschland sucht den Superstar“: Als Kandidat Gianni Laffontien die Ballade "Hold Me Now" von Johnny Logan perfomte, übermannten Florian die Emotionen. In dem Song geht es um eine gescheiterte Beziehung, darum, dass die Verflossene einen Neuen hat. Worte, die bei Flori alte Wunden aufrissen.

"Mit diesem Song kann man mich sowieso immer erwischen. Denn genau das, was du da gerade gesungen hast, habe ich sozusagen erlebt. Bei mir ist genau so eine schöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen." Weiter meinte er: "Du hast ja zwischendurch so ein bisschen gelacht. Das wird dir nach so einer Trennung vergehen." Oha! Bei Flori scheint die Trennung offenbar ein wahres Trauma hinterlassen zu haben. Der Schmerz sitzt tief. Und fast wie ein Mantra betont er seit 3 Jahren immer wieder, wie wichtig ihm Helene auch heute noch ist. Aber: Vielleicht sollte er endlich loslassen …!

