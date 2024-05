Florian Silbereisen: Zu teuer! Jetzt wird es wirklich eng für ihn

Vor genau 20 Jahren übernahm Florian Silbereisen die Moderation der "Feste der Volksmusik" im Ersten – mit damals 22 so jung wie kein anderer Showmaster vor ihm am Samstagabend. Heute zählen seine Sendungen wie "Schlagerboom", "Schlagerchampions" oder das "Adventsfest der 1000 Lichter" zu den größten und aufwendigsten Shows im deutschen Fernsehen – und damit leider auch zu den teuersten Formaten, die die ARD sich noch leistet. Produziert werden Floris Sendungen vom MDR, der auch die Kosten trägt. Doch der MDR muss sparen! 160 Millionen Euro Budget sollen in den kommenden vier Jahren wegfallen – und dieser Geiz trifft auch Florian Silbereisen. "Den bisherigen Sockelbetrag, den der MDR für die 'Feste' gezahlt hat, können wir für die Zukunft als MDR nicht mehr leisten", sagt der neue Intendant Ralf Ludwig. Bis Ende des Jahres werde alles noch laufen wie geplant, aber für die Zeit danach müsse eine andere, preiswertere Lösung her. Ein Schock für Flori und seine Fans! Ist etwa bald alles vorbei?

Die bittere Erfahrung, wie schnell eine Sendung aus dem Programm genommen werden kann, musste auch schon Floris Kollege Ross Antony (49) machen: Dessen Musikshow im MDR wurde aus Kostengründen bereits eingestellt. Und nicht nur dort wird gespart: Auch Floris zweites berufliches Standbein, "Das Traumschiff", steht finanziell auf wackeligen Beinen. Hier plant man derzeit ebenfalls nur bis Ende des Jahres mit ihm. Eine schwere Zeit für den Entertainer, der beruflich bislang stets vom Erfolg verwöhnt wurde. Auch, wenn es privat mal nicht so gut lief – wie beispielsweise nach der Trennung von Helene Fischer (39) – fand Flori wenigstens im Job immer seine Erfüllung. Doch in jüngerer Vergangenheit häufen sich die Schicksalsschläge: Viele Monate bangte Florian um seine plötzlich schwer erkrankte Mama Helga. Ob es ihr heute besser geht? Der Moderator schweigt eisern.

Und auch über sein sonstiges Privatleben hält er sich bedeckt. Die Hoffnung, dass zumindest beruflich doch wieder alles gut wird, ist noch nicht ganz begraben. MDR-Intendant Ralf Ludwig gibt sich gedämpft zuversichtlich: "Ich bin der Meinung, dass die erfolgreichen Shows mit Florian Silbereisen dem Ersten erhalten bleiben sollten."

Florian Silbereisen: Einfach fallen gelassen! Sein Freund packt aus. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: