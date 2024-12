"Forsthaus Rampensau": Carina Nagel teilt aus – Heftige Vorwürfe gegen Mitstreiter

Luisa lässt die Anschuldigungen nicht unkommentiert und kontert ebenfalls über Instagram. Sie wirft Carina vor, mit zweierlei Maß zu messen. "Was hat dieser Clown denn bei "AYTO", "Ex on the Beach" etc. gemacht? Bestimmt nicht genau das, wovon sie spricht, was sie gerade verurteilt", schreibt sie und spricht von einer Doppelmoral. Außerdem wirft sie Carina vor, mit ihren Aussagen Frauen für ihre sexuelle Offenheit zu verurteilen. Viele Fans stimmen Luisa zu: "Wtf, die war ja selber so, bevor’s vergeben war, also bitte shut up", kommentiert ein Nutzer unter einem Beitrag von "instacringe.tv".