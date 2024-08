"Ex on the Beach"-Ryan: Ein Baby mit seiner neuen Freundin Linuschka?

Ein Küken, das aus dem Ei schlüpft und ein Baby mit Heiligenschein? Heißt das etwa, dass Ryan und Linuschka süße Baby-News für ihre Fans parat haben und ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten? In dem YouTube-Video, das die beiden in ihrer Instagram-Story anteasern, werden sie das Geheimnis am morgigen Samstag wohl lüften. Bis dahin müssen sich die Anhänger des Influencer-Paares noch in Geduld üben.

Welche Realitystars aktuell bei "Are You The One – Realitystars in Love" ihr Perfect Match suchen, erfährst du im Video: