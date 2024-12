Forsthaus Rampensau: Was lief wirklich zwischen Bela Klentze und Miley Cyrus?

In der aktuellen Staffel von "Forsthaus Rampensau" sorgt Kandidat Bela Klentze (36) für Aufsehen. So erzählte der Schauspieler nun in der Sendung von seiner ehemaligen Affäre mit Popstar Miley Cyrus (32). Diese Bombe ließ er schon vor einigen Jahren platzen, doch was lief wirklich zwischen den beiden?