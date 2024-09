Frances Bean Cobain: Süße Baby-Meldung

Die Kommentare unter dem Beitrag sind voller Glückwünsche für die frischgebackenen Eltern. Besonders hervor sticht die Nachricht von Rileys Vater, Tony Hawk (56), der stolz schrieb: "Mein liebster Enkel." Aber auch viele berühmte Freunde des Paares ließen ihre herzlichen Glückwünsche zukommen. So schrieb Tallulah Willis (30), die Tochter von Bruce Willis (69): "Wir lieben dich, kleiner Prinz. Was für ein wunderschönes Geschenk für so besondere Eltern. Du wirst so geliebt." Robin Williams Tochter, Zelda (35), ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, Frances und Riley zu gratulieren. "Ahhhh, herzlichen Glückwunsch," kommentierte sie voller Freude.