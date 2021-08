Francis Mossman: Der "Shortland Street"-Star ist tot

Und auch die Fans sind fassungslos. Die Community sprach ihr Beileid in zahlreichen Kommentaren und wünschen der Familie in der schweren Zeit viel Kraft. "Talentiert. Ambitioniert. Schlau. Dynamisch. Immer süß. Wer hätte gedacht, dass dieser Junge nicht sehen konnte, was alle in ihm sahen – den großen Mann, der er werden würde?", meinte ein Follower. Genaue Details über die Todesursache gibt es bisher nicht.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen. Mehr dazu hier im Video: