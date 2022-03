Frank Elstner: Er flüchtet aus dem Leben

Frank Elstner fuhr, so lang er konnte. Immer wenn er eine Pause brauchte, suchte er sich ein Hotel und checkte ein. "Dann kam ich verschwitzt und kaputt im Hotel an, wo ein feiner Mann mir die Tür aufmachte." Das Personal schaute ziemlich erstaunt, als der Moderator in Radlerhosen und mit einem Drahtesel hineinspazierte, erinnert er sich noch.

Ein anderes Mal lief er den legendären Jakobsweg nach Spanien "725 Kilometer!", berichtet er stolz. "Ich wollte mal gucken: Kannst du noch so viel laufen?" Er konnte.

Am liebsten hätte er noch viel mehr gemacht, mehr Abenteuer erlebt, mehr gearbeitet, von allem einfach mehr. "Von meinen 80 Jahren habe ich 40 Jahre zum Fenster rausgeschmissen", findet Frank Elstner nämlich. Durch seine Parkinson-Erkrankung ist zudem heute manches auch nicht mehr möglich. Doch auch von der Krankheit lässt sich der Moderator nicht unterkriegen. "Ich habe überhaupt nicht damit gehadert!" Echte Abenteurer haben eben Mumm.