Prinz Harry & Herzogin Meghan: Hinter den Mauern der Familienvilla tobt der Zoff

Wer durch Herkunft privilegiert ist, hat die Pflicht, sich respektvoll zu verhalten. Schenkt man den Angestellten des Paares Glauben, dann ist es als Arbeitgeber eine echte Katastrophe. Schon im Kensington Palast in London haben beide ihre Mitarbeiter zur Verzweiflung getrieben. Dass sich daran nach dem Umzug in die USA 2020 nichts verändert hat, verriet das Personal ihrer Villa Montecito: Die Sussexes sein "die schlimmsten Leute der Welt, für die man arbeiten kann". Meghan sei sehr penibel, was Ordnung angehe, erzählte eine Ex-Mitarbeiterin der US-Zeitschrift "Star". "Die Becher in den Küchenschränken müssen millimetergenau auf gereiht und alles nach Farbe sortiert sein. Wenn etwas aus der Reihe tanzt, ist die Hölle los." Harry soll schmutziges Geschirr und angebissene Sandwiches überall liegen lassen. "Du könntest mir keine Million Dollar zahlen, um wieder zu ihnen zurückzugehen", klagt eine Ex-Bedienstete. Wie heißt es so schon, liebe Meghan, lieber Harry: Hochmut kommt vor dem Fall...