Frank Elstner: Große Sorge! Jetzt lüftet er die bittere Wahrheit

Wie Frank Elstner nun berichtet, hat er von einem Arzt damals die Option bekommen, sich einen Hirnschrittmacher einsetzten zu lassen, der seinen Krankheitsverlauf positiv beeinflussen könnte. Für Frank definitiv ein Punkt, den er nicht außer Acht lassen würde. So offenbart er gegenüber "Prominent": "Ich bin auch davon überzeugt, dass die Hirnoperation eine gute Operation ist, und wenn es bei mir soweit ist, werde ich es bestimmt machen lassen." Doch so lange er noch nicht auf den OP-Tisch muss, probiert Frank in seinem Alltag mit ein paar Übungen gegen seine Parkinsonerkrankung vorzugehen. Er ergänzt: "Wenn man drei Mal in der Woche 15 Minuten ganz bestimmte Übungen macht, dann verliert man die Steifheit, die man eigentlich durch Parkinson bekommt." Ehrliche Worte, die zeigen: Frank ist eine echte Kämpfernatur!