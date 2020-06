Frank Elstner: So geht es ihm heute mit seiner Parkinson-Krankheit

Lange wurde über den Gesundheitszustand des ehemaligen „Wetten, dass…?“-Moderators spekuliert, bevor Frank Elstner im April 2019 in einem Interview mit der „Zeit“ erstmals Klartext sprach: „Im April vor ziemlich genau drei Jahren kam ich aus der Praxis meines Neurologen, stieg zu meinem Mitarbeiter ins Auto und sagte: Scheiße, ich habe Parkinson." Zum Zeitpunkt des Interviews litt der damals 77-Jährige bereits seit drei Jahren an der unheilbaren Nervenkrankheit, die bereits 2016 diagnostiziert wurde. Neben seiner Frau Britta, war lediglich der Rest seiner Familie und sein bester Freund in sein trauriges Geheimnis eingeweiht. "Ich selbst fühle mich nicht sehr stark angekratzt. Ich versuche, die Sache so leicht wie möglich zu nehmen und nicht in Selbstmitleid zu versinken", verriet er der „Zeit“ damals optimistisch.