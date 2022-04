Cathy & Mats Hummels: Böses Erwachen! Mit der Harmonie ist es endgültig vorbei

Mats blamiert Cathy bis auf die Knochen

Trennungs-Gerüchte und Schlagzeilen um das Ehe-Aus gibt es bei Cathy und Mats schon lange. Sie lebt mit Sohn Ludwig in München, er wohnt und spielt in Dortmund – doch über ihren Beziehungsstatus verlieren die beiden kein öffentliches Wort, im Gegenteil: Immer wieder betont Cathy, wie gut das Verhältnis zwischen ihr und Mats sei. "Er hat mir beim Styling für ,Kampf der Realitystars‘ geholfen", verriet sie kürzlich sogar im Gespräch mit "Closer". Immer wieder teilt die Spielerfrau gemeinsame Familienfotos. Doch ein Freund bestätigt dem Blatt: "Die Scheidung läuft auf Hochtouren. Ludwig zuliebe gehen die beiden zur Paar-Therapie, um weiterhin gute Eltern zu sein."

Doch diese Harmonie dürfte jetzt einen herben Dämpfer bekommen! Denn während Cathy den Schein wahrt, datet Mats scheinbar längst andere junge Frauen wie zuletzt eine junge Tischtennis-Spielerin! Wie jetzt herauskam, lud er auch "GNTM"-Gewinnerin Céline Bethmann zu einem Dinner-Date zu sich nach Hause in seine Villa ein. Dann der Skandal: Das Model postete alles auf Instagram, posierte sogar in seinem Schlaf- und Wohnzimmer und provozierte damit sogar Cathy, die via Instagram zurückschoss. Ende des öffentlichen Hickhacks: Céline veröffentlichte einen Chatverlauf, in dem Mats ihr vor der Verabredung bestätigte, dass er Single sei! Autsch! Bleibt die Frage, warum das junge Model das alles öffentlich machte: Wollte sie sich rächen? Oder nur Aufmerksamkeit? Fakt ist: Nach dem Bekanntwerden des Dates wurde sie von einer Hass-Welle überrollt, vielleicht wollte sie sich einfach nur rechtfertigen. Unwahrscheinlich, dass schnell wieder Frieden einkehrt: Die nächsten Therapie-Sitzungen des Noch-Ehepaares Hummels dürften intensiv werden …

