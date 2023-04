Frank Elstner: So schlecht stand es wirklich um den "Verstehen Sie Spaß"-Moderator

In der ARD-Sendung "Brisant" verrät der 80-Jährige nun, was er aktuell probiert, um seine Parkinson-Erkrankung besser in den Griff zu bekommen. So berichtet der "Wetten, dass...?"-Erfinder, dass seine Therapeuten gerade an ihm ein Intensivprogramm getestet haben sollen, welches dann auch anderen Parkinson-Patienten helfen soll. Und das brachte bereits erste Erfolge: "Ich kann jetzt zum Beispiel so ein Mikro halten. Das konnte ich vor ein paar Monaten nicht, weil ich habe so gezittert. Und jetzt geht es. Das macht der Sport!", freut sich der Moderator.

