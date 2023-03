Frank Elstner: Jetzt ist raus!

2016 ereilte ihn die Hiobsbotschaft - Parkinson. Kult-Moderator Frank Elstner machte seine Erkrankung 2019 öffentlich und gibt seinen besorgten Fans seither immer mal wieder Updates, wie es ihm mit der Krankheit ergeht - so auch jetzt! Der 80-Jährige äußerte sich nun darüber, was ihm in dieser Zeit jetzt hilft, bei sich selbst zu bleiben und der Krankheit nicht die Oberhand zu geben. Der TV-Star gibt sich hoffnungsvoll...