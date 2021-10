Frank Elstner: Traurige Nachrichten von unserem "Wetten, dass..?"-Idol

"Eine der wichtigsten Informationen hat mich damals getröstet, nämlich der Satz: 'An Parkinson müssen Sie nicht sterben.' Das ist kein Todesurteil. Parkinson ist eine Krankheit, die verhältnismäßig lange überlebt werden kann", offenbart die "Wetten, dass..?"-Legende nun gegenüber "ARD"-"Brisant" und ergänzt: "Ich stehe nicht morgens auf und sage: 'Ich bin krank.' Ich stehe morgens auf und gehe ins Büro. Ich kriege früher Rückenschmerzen und versuche mit pünktlicher Pilleneinnahme dagegenzuhalten. Aber ansonsten ist das Leben das Elstners kein anderes geworden." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Frank probiert -trotz der Krankheit- einen Weg für sich zu finden, wie er damit umgehen kann. Angst hat der Moderator dennoch manchmal. So fügt er abschließend hinzu: "Man läuft langsamer, man dreht sich langsamer um. Und die Angst, die ich habe, ist, dass ich womöglich eines Tages zu langsam denke. Weil ein Mensch, der so viele Gespräche geführt hat wie ich, der möchte natürlich eines nicht verlieren: seine Schlagfertigkeit, seinen Humor, seine Ausdrucksfähigkeit."

Ob uns Frank in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Einblicken dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich der Moderator seine positive Lebenseinstellung auch weiterhin beibehält. Damit liegt er nämlich goldrichtig!