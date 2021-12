Frank Otto: Eine neue Liebe! Diese Blondine hat ihn verzaubert

Ihre Liebe sollte für immer halten. Doch im Dezember 2020 ging die Beziehung von Nathalie Volk und Frank Otto in die Brüche. Sie verliebte sich neu - in den "Hells Angels"-Rocker Timur. Für ihn verließ sie sogar ihre Heimat und brach den Kontakt zu ihrer geliebten Familie ab. Mittlerweile sind die beiden kein Paar mehr. Doch will Frank seine Ex zurück?