Nathalie Volk: Sie packt über die Trennung aus

Die Trennung hat sie sehr mitgenommen - kurz danach musste sie sogar in ein Krankenhaus. "Ich war wegen Herzproblemen im Krankenhaus. Wenigstens einer von uns beiden, der sich die Trennung zu Herzen nimmt", erzählt das Model. Eine Schlammschlacht wird es aber nicht geben. "Timur und ich haben uns im Guten getrennt!", stellt sie klar. Nun will sich Nathalie Volk vor allem auf ihre Karriere in den USA konzentrieren. Die Trennung liegt schon einige Wochen zurück. Sie hat die Türkei bereits verlassen und befindet sich in den USA.

