Nathalie Volk: Lebensgefahr! Jetzt flieht sie nach New York

Anfang September träumte die 24-Jährige noch von kleinen Rocker-Babys. Nathalie Volk und ihr "Hells Angels" Rocker Timur feierten ihre Verlobung am Strand von Antalya (Türkei). Und das ganz romantisch mit Kerzenschein und Champagner. Nur wenige Wochen später nun die überraschende Trennung! "Ich habe ihn geliebt, aber er hat mich nicht so zurückgeliebt!", so Nathalies Erklärung.

Auch interessant: