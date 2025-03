Frank Otto: Zicken-Zoff um den Multi-Millionär

Klingt nach Zoff! Prompt meldete sich auch Celina Weil mit ihrer Sicht der Dinge zu Wort. Sie selbst hätte den Flirt mit Frank Otto bereits vor einiger Zeit beendet. "Da er anscheinend noch mit ihr zusammen ist – oder was auch immer zwischen den beiden läuft", so das Model. "Ich habe kein Interesse daran, dazwischenzufunken. Sie sollen ihre Sache machen." Dass Nathalie nun so zickig reagiere, zeige ihre Unsicherheit. "Ich habe kein Interesse, mit ihr einen Streit anzufangen. Am Ende wird man mit ihr assoziiert, das möchte ich nicht", erklärt Celina trotzig.

Doch was sagt Frank Otto zum Krieg der Beautys? Er schweigt, bekennt sich weder zu seiner Ex noch zu Celina. Unterdessen wurde er beim Spaziergang mit einer gewissen Marleen (30) gesichtet. Wenn zwei sich streiten, freut sich nun vielleicht eine Dritte?

